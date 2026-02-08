«Прямая угроза пациентам»: Роспотребнадзор остановил работу части клиники «Юнидент»

В Махачкале по решению суда частично прекращена работа известной стоматологической клиники «Юнидент». Роспотребнадзор по Республике Дагестан выявил в учреждении грубые нарушения, создававшие реальную угрозу для пациентов.

В ходе внеплановой проверки надзорного ведомства обнаружилось, что клиника использовала для приема пациентов помещения, не указанные в разрешительных документах. Однако главной проблемой стали вопиющие нарушения санитарно-эпидемиологического режима. В этих «нелегальных» кабинетах персонал клиники проводил обработку и стерилизацию медицинских инструментов с серьезными отступлениями от установленных правил.

Представители Роспотребнадзора оперативно опечатали проблемные кабинеты, а материалы проверки направили в суд. Суд полностью согласился с выводами контролеров и постановил приостановить деятельность двух кабинетов стоматологии на 90 суток.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора прокомментировали, что подобные нарушения представляют прямую угрозу безопасности людей, и их пресечение было необходимым. Теперь клинике предстоит устранить все замечания, чтобы возобновить работу в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в Дагестане начали проверку из-за смерти женщины после гистероскопии.