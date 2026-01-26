В Дербенте осмотр полости матки обернулся гибелью женщины

Жительница Дербента скончалась в городской больнице после процедуры гистероскопии, проведенной в частной клинике, сообщает MK.RU со ссылкой на телеграм-канал «112».

Гистероскопиия — осмотр полости матки изнутри с помощью специального тонкого прибора с видеокамерой (гистероскопа). По предварительным данным, как раз после этой процедуры у 41-летней пациентки начались осложнения. Ее в тяжелом состоянии доставили в государственное медицинское учреждение, где врачи пытались стабилизировать ее состояние. Несмотря на предпринятые усилия, спасти пациентку не удалось.

Предполагают, что причиной смерти стал развившийся сепсис. Однако правду на эту историю прольет официальная проверка: прокуратура Республики Дагестан взяла ход расследования на особый контроль. В отношении клиники, где проводилась процедура, организована проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что акушерское отделение в Новокузнецке закрыли из-за плесени на стенах. Проблему выявили при проверке учреждения, где погибли девять новорожденных.