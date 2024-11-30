Проблема не только в питании: раскрыты 4 неочевидные причины лишнего веса

Лишний вес может не уходить не только из-за отсутствия достаточной физической нагрузки и сбалансированного питания, у этого есть и неочевидные причины. Четыре фактора, влияющие на цифру на весах, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» перечислила врач-реабилитолог, фитнес-эксперт, основатель школы функционального фитнеса Move4S Леля Савосина.

Первой неочевидной причиной врач назвала плоскостопие, оно приводит к неправильной работе мышц ног, стоп и таза. Как результат, у человека страдает качество и скорость выполнения физических упражнений, замедляется обмен веществ. Специалист добавила, что при плоскостопии мышцы недостаточно включаются в работу во время ходьбы, бега или плавания, соответственно, организм тратит меньше килокалорий.

Деформация суставов также может быть причиной избыточного веса. По словам Савосиной, лишние килограммы перегружают суставы и провоцируют артроз.

«Например, из-за сужения суставной щели суставы не могут сгибаться, разгибаться или вращаться в полном объеме, что, в свою очередь, снижает эффективность работы мышц», — пояснила врач.

Третья неочевидная причина лишнего веса — нарушение осанки. При искривлении позвоночника затрудняется нормальное кровоснабжение и питание мышц, они теряют силу. Эксперт добавила, что гиперлордоз поясницы является одной из причин ускоренного образования висцерального жира в области живота.

Кроме того, на цифру на весах может влиять хроническая гипоксия. По словам врача, недостаток поступления кислорода к тканям может быть вызван нарушением дыхания, например, из-за плохо работающей грудной диафрагмы. Общая гипоксия вызывает нехватку питательных веществ, отечность и слабость мышц.

Специалист предупредила об опасности самостоятельного похудения, которое может привести к серьезным сбоям в работе организма. Подходить к проблеме необходимо комплексно, найти ее причины поможет квалифицированный специалист.

«В первую очередь обратитесь за консультацией к диетологу, эндокринологу, кардиологу, а также грамотному фитнес-тренеру, который подберет для вас адекватную физическую нагрузку», — заключила Савосина.

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