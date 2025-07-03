Сильные магнитные бури атакуют Землю в июле: когда они начнутся и как защититься

Несколько серьезных магнитных бурь ожидается на Земле в июле. Подробнее о датах геомагнитных возмущений — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Прогноз по датам

Небольшие магнитные возмущения ожидаются в период с вечера субботы, 5 июля, до вечера понедельника — 7 июля. Уровень возмущений поднимется до четвертого (малая буря). Следующие двое суток уровень магнитных бурь опустится до третьего (слабая буря). Возмущения прекратятся с 21:00 среды, 9 июля.

Новая волна магнитных бурь начнется уже в четверг, 10 июля, с 21:00. Четвертый уровень геомагнитных возмущений продержится двое суток — до 21:00 субботы, 12 июля. После этого уровень бури опустится до третьего и сохранится до вечера субботы, 19 июля.

Самая мощная магнитная буря ожидается в третьей декаде месяца. Первые серьезные возмущения начнутся с 21:00 понедельника, 21 июля, и сохранятся на четвертом уровне до вечера вторника, 22 июля. Следующие двое суток уровень магнитной бури поднимется до пяти (умеренная буря). Шторм утихнет лишь вечером в четверг, 24 июля. Больше серьезных изменений в магнитосфере до конца месяца не ожидается.

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Возможные последствия бурь и способы защиты

За несколько суток до предполагаемой геомагнитной активности рекомендуется уменьшить интенсивность физических нагрузок. Важно скорректировать рацион, ограничив потребление жирной и сладкой пищи, а также алкогольных напитков. Следует избегать переутомления, как умственного, так и эмоционального, минимизировать стресс и конфликтные ситуации. Людям, страдающим заболеваниями сердца и сосудов, следует заранее позаботиться о наличии необходимых медикаментов.

В это время вероятны внезапные колебания кровяного давления, тахикардия и одышка. Нередко наблюдаются нарушения сна. В эти дни люди склонны к забывчивости, повышенной возбудимости, беспокойству, а также к быстрой утомляемости. Геомагнитные возмущения могут спровоцировать артралгии и миалгии.

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