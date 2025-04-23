Прочесть молитву и помянуть усопших: что должен сделать каждый христианин на Красную горку 27 апреля

Православный праздник «Красная горка», который также называют «Фоминым воскресеньем», в этом году отмечается 27 апреля. Это событие приходится на 8-й день после Пасхи и празднует явление Воскресшего Христа апостолу Фоме, который не верил в Его воскресение, пока сам не увидел и не коснулся Его ран. Подробнее о традициях праздника — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Народные традиции праздника

Традиционно в этот день верующие стремятся посетить церковную службу, участвовать в богослужении и в таинстве Причастия. Это возможность для духовного обновления и укрепления веры. В некоторых приходах проводятся дополнительные службы и чтения.

Одной из популярных традиций был хоровод — молодые люди берутся за руки и танцуют в кругу, выражая таким образом единство и веселье. Пары, созданные в этот день, считались особенно крепкими и удачными. Среди других традиций праздника — украшение домов и дворов цветами и зеленью. На Красную горку также проводились обряды, связанные с почитанием плодородия: молодые девушки пекли хлеба и угощали ими парней, тем самым символизируя желаемое плодородие и успех в будущих делах.

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Что должен сделать каждый верующий

Среди верующих принято в этот день молиться, обращаясь к Богу. Это одна из самых важных частей праздника. Православные христиане могут посетить церковь для участия в Божественной литургии, которая зачастую особенно торжественна в этот день. На службе верующие выражают свою преданность, произносят молитвы за близких и за здоровье всей общины.

Также на Красную горку традиционно принято вспоминать и чтить усопших. Для этого многие люди посещают кладбища, где могут помолиться за упокой душ своих родных и близких, зажечь свечи и оставить цветы. Среди верующих также принято устраивать застолья и проводить этот день с семьей.

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