Светлая седмица после Пасхи, расписание по дням: что нужно сделать на неделе

Первая неделя после Пасхи называется Светлой неделей, и каждый день этой недели отмечен особыми обычаями. В это время продолжается празднование Пасхи. Православные посещают церкви и праздничные богослужения, на которых особое внимание уделяется чтению святых текстов. Что принято делать в каждый из дней Светлой недели— в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Во время Светлой недели также принято освящать пасхальные яйца, куличи и другие пасхальные угощения. Православные продолжают поздравлять друг друга, ходить в гости и делиться пасхальными угощениями.

В Светлый понедельник принято ходить в гости к родственникам и друзьям, обмениваться крашеными яйцами и куличами. Часто в понедельник устраивают крестные ходы вокруг церквей, а священники обходят дома прихожан с радостной вестью о Воскресении.

Во вторник продолжаются посещения и поздравления. В некоторых регионах в этот день принято обливать друг друга водой, что символизирует очищение и обновление.

В Светлую среду верующие продолжают радоваться Воскресению Христову. В этот день часто организуют благотворительные обеды для нуждающихся. В четверг продолжаются праздничные богослужения, а верующие стараются посетить храм.

Светлая пятница известна как Прощеный день. Принято просить прощения у всех, кого могли обидеть, и прощать обиды, нанесенные вам. А в субботу православные верующие готовятся к окончанию Светлой седмицы. В церквях совершаются богослужения, во время которых закрываются Царские врата, символизируя завершение пасхального периода.

Ранее протоиерей рассказал, что можно освятить в храме на Пасху.