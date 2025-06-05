Прочные и глубокие отношения: названы лучшие даты для свадьбы в июле 2025 года

Каждая дата имеет свои уникальные энергетические характеристики и может оказывать влияние на судьбу. Поэтому пары зачастую очень тщательно подходят к выбору даты бракосочетания. Какие дни наиболее благоприятны для свадьбы в июле 2025 года, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала нумеролог Майя Королева.

По словам эксперта, можно выделить несколько дат, которые будут особенно удачными с точки зрения нумерологии. Например, 3-е число.

«Эта дата, складываясь (3+0+7+2+0+2+5=19, 1+9=10, 1+0=1), дает число, которое связано с общением, радостью и креативностью. Это будет хорошей датой для создания теплой и уютной атмосферы свадьбы, где гости смогут свободно общаться и радоваться вместе с молодоженами», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Вторая удачная дата — 7 июля, которая в нумерологии считается числом духовного роста и внутренней гармонии. Это число, продолжила нумеролог, подходит для создания прочных и глубоких отношений, что является основой брака.

«Дата 8 июля ассоциируется с числом, символизирующим силу, успех и изобилие. Начало семейной жизни в этот день может принести молодоженам удачу и процветание в будущих совместных начинаниях», — добавила Королева.

А число 10 — это символ завершения и новых начинаний, которое также может принести удачу.

«Свадьба в этот день будет символизировать переход от одиночества к совместной жизни, что добавит в отношения дополнительную силу и решимость начинаний», — отметила эксперт.

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