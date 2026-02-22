«Продавец даже не понял»: пользователь Reddit приобрел 32 ГБ Corsair Dominator за $120

В мире компьютерного железа свершилась настоящая «сделка года», и ее героем стал обычный пользователь Reddit под ником HappifyChris. Мужчина умудрился приобрести комплект премиальной оперативной памяти Corsair Dominator DDR5 объемом 32 ГБ всего за $120 — почти в три раза дешевле рыночной цены.

Причиной столь щедрого подарка судьбы стала элементарная невнимательность продавца, разместившего объявление на Facebook Marketplace. Торговец перепутал поколения памяти и выставил комплект DDR5 с ценником, предназначенным для устаревшей DDR4. На начало 2026 года из-за сохраняющегося дефицита чипов средняя стоимость аналогичного нового комплекта составляет $350–400, а топовые модели вроде Corsair Dominator и вовсе уходят за $500.

HappifyChris, заметив нестыковку, не стал теряться и моментально оформил покупку. Однако на этом приключения не закончились: дома выяснилось, что старая материнская плата счастливчика поддерживает только DDR4. Впрочем, геймер оказался предусмотрительным. Выяснив, что процессор LGA 1700 подходит к обеим платформам, он приобрел совместимую материнку MSI PRO Z790-A и без проблем запустил новую систему на частоте 6000 МГц.

Таким образом, суммарные затраты на апгрейд до актуального стандарта памяти все равно оказались значительно ниже, чем покупка одного только комплекта DDR5 по розничной цене.

