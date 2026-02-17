Ошибка на $1500: геймер купил сломанную материнку за бесценок и нашел внутри целое состояние

На Reddit обсуждают историю невероятного везения, которая кажется сценарием для фильма о технологических кладоискателях. Об этом сообщает «Компьютерра».

Пользователь на Reddit рискнул купить на eBay подержанную материнскую плату всего за $50. Продавец выставил такую низкую цену из-за поврежденного сокета (погнутый пин), однако покупатель заметил на фото важную деталь: все слоты M.2 были закрыты штатными радиаторами, которые обычно снимают перед продажей «пустой» платы. Интуиция не подвела: потратив всего полчаса на дорогу до продавца, реддитор обнаружил под крышками настоящий склад SSD общим объемом 12 терабайт.

Суммарная стоимость «подарков» составила $1575, что более чем в 30 раз превышает затраты на покупку. В то время как одни комментаторы восхищаются внимательностью героя, другие задаются этическими вопросами. Основных версий две: либо продавец был крайне далек от техники и просто «сбросил хлам», либо плата имела сомнительное происхождение, и от неё хотели избавиться максимально быстро.

В любом случае, эта история стала отличным уроком для всех любителей вторичного рынка: всегда заглядывайте под радиаторы. В эпоху дефицита и высоких цен на комплектующие такие «пасхалки» могут сделать ваш день (и ваш ПК) по-настоящему топовыми.

