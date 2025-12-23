Продажи новостроек в миллионниках выросли на 38,4% в годовом выражении

Российский рынок первичной недвижимости в ноябре 2025 года показал мощный рост, полностью компенсировав симптомы кризиса, наметившиеся в конце лета. По данным сервиса «Пульс продаж новостроек», спрос на новостройки в городах-миллионниках вырос на 38,4% в годовом выражении, достигнув 27,5 тысячи проданных квартир. В целом по стране объем сделок увеличился на 44%, до 61 тысячи лотов.

Наиболее резкий скачок активности зафиксирован в регионах: в Омске продажи выросли почти втрое, в Ростове-на-Дону — более чем вдвое. В столицах динамика была скромнее, но устойчивой: в Москве спрос прибавил 13,3%, в Санкт-Петербурге — 15,2%.

Эксперты называют несколько ключевых причин такого бума. Во-первых, сработал накопленный за лето отложенный спрос. Во-вторых, у части покупателей в ноябре истекли сроки размещения банковских вкладов с высокими ставками, и они предпочли перевести средства в недвижимость. Третьим драйвером стала ипотека, на которую в ноябре пришлось 71% сделок. Покупатели стремятся зафиксировать текущие условия кредитования до ужесточения госпрограмм с 1 февраля 2026 года.

Руководитель цифрового развития продаж Tashir Estate Дмитрий Польской отметил, что цены действительно продолжают расти: в миллионниках средняя стоимость «квадрата» в ноябре достигла 184 тысяч рублей, прибавив 9,2% за год. Росту цен способствует и сокращение предложения: объем ввода жилья за 11 месяцев 2025 года снизился на 2%.

Ранее сообщалось, что новостройки в Москве подорожали на 29% за 2025 год.