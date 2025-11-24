Профессор Варзин заявил о системном коллапсе здравоохранения в России

На XX международном конгрессе «Здоровье — основа человеческого потенциала» прозвучала резкая критика состояния российской медицины. С докладом выступил профессор СПбГУ, доктор медицинских наук Сергей Варзин, заявивший, что система здравоохранения страны нуждается в срочных и кардинальных изменениях.

В своем выступлении эксперт привел шокирующие примеры системного кризиса. Он рассказал о случае, когда из-за отсутствия интубационных трубок в больнице были парализованы работы пяти хирургических отделений.

«Пять хирургических отделений не могли тронуться с места», — констатировал Варзин, подчеркивая критическую нехватку базового оборудования.

Профессор обнародовал пугающую статистику: «В 1990 году в стране было 23 тысячи больниц. Сегодня — всего 5177. Это более чем в четыре раза меньше!» По его мнению, такое сокращение напрямую лишает население доступной и качественной медицинской помощи.

Особое внимание Варзин уделил последствиям пандемии COVID-19, которая обнажила отсутствие резервов в системе.

«Когда на нас "наехал" ковид, здравоохранение просто испугалось. У них нет резервов. Закрыли все военные госпитали», — отметил он.

В качестве примера он привел Санкт-Петербург, где под ковидных пациентов было изъято 300 тысяч коек, что парализовало плановую помощь.

Среди других ключевых проблем профессор назвал:

· Несовершенство аккредитации: «Отсутствует адекватная программа подготовки и аккредитации врачебного состава для страны».

· Бюрократические барьеры: «Опытнейший человек, профессор по одной специальности, не может начать работу из-за отсутствия бумажки».

· Финансовое давление: «Механизмы отъема денег у лечебных учреждений в виде штрафов — это бич системы обязательного медицинского страхования».

Варзин резюмировал, что даже талантливые руководители бессильны перед системным кризисом, и призвал к масштабным реформам для спасения отечественного здравоохранения.

