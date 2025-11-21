Профессор заявил, что молодые врачи чрезмерно полагаются на анализы, игнорируя пациентов

Современные молодые врачи все чаще делают ставку на результаты исследований, отодвигая на второй план непосредственный осмотр и общение с пациентом. Такое заявление на Всероссийской научно-практической конференции «Хирургия осложненной язвы желудка и двенадцатиперстной кишки» сделал заведующий кафедрой хирургических болезней последипломного образования Северо-Осетинской государственной медицинской академии Ахсарбек Агубеевич Кульчиев, передает ИА «Красная весна».

Поводом для критики стала реплика одного из молодых докладчиков, который признался: «Если у меня нет данных МРТ, то я больному ничего не назначаю». Профессор Кульчиев констатировал, что «сегодня вся молодежь работает именно так».

По словам эксперта, клиническое мышление при лечении больного уходит в прошлое. Медики предпочитают опираться на данные УЗИ и лабораторной диагностики, но к больному не подходят. При этом, подчеркнул Кульчиев, никакие исследования не могут заменить личный осмотр пациента.

Профессор отметил, что подобная тенденция наблюдается не только в России.

«Я, кстати, заметил и в Германии, в одном из лучших реабилитационных отделений у больного берут 15-20 параметров после операции. Но к больному не подходят. У него течет все, а утром докладывают, что все отлично, все хорошо. Приходишь [к больному] и видишь, что капает кровь. Его нужно срочно обратно [в операционную]», — рассказал Кульчиев.

Конференция прошла в рамках XX международного конгресса «Здоровье — основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения», который проводился в Санкт-Петербурге с 18 по 22 ноября.

