Профессор Воробьев назвал пределом человеческой жизни 120 лет

Доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, подверг скептической оценке современные попытки «отменить старость». В то время как идеологи движения за здоровое долголетие, такие как британский биогеронтолог Обри ди Грей, предрекают скорое наступление эры тысячелетней жизни, российский профессор уверен: чуда не случится, передает MSK1.RU ⁠.

«Нет, старость — это всё-таки не болезнь. Это естественное течение процессов, только скорость ее развития у людей разная», — заявил Воробьев.

По его мнению, внешние причины (некачественное питание, химические добавки) ускоряют старение, но сам процесс неизбежен. Самые перспективные направления в науке о долголетии, считает профессор, — это борьба с реальными убийцами: сосудистыми патологиями, диабетом и опухолями. Здесь достигнуты огромные успехи.

Относительно саркопении (возрастной потери мышечной массы) Воробьев пояснил: замедлить её можно только физическими нагрузками, но не остановить, так как никаких препаратов с доказанной эффективностью не существует, несмотря на агрессивную рекламу.

Особую критику вызвали сенолитики — «уборщики клеточного мусора», уничтожающие стареющие клетки.

«На мой взгляд, никакого революционного подхода в таблетках от старости, убивающих клетки, нет. Это очередной развод фармкомпаний, выпускающих лекарства и БАДы», — подчеркнул он.

Генную терапию профессор назвал термином для «кухонных разговоров», напомнив, что вмешательство в геном опасно и разрешено лишь при тяжелых неизлечимых заболеваниях. Профилактическую медицину с цифровыми гаджетами он также не считает панацеей, указав на отсутствие доказательств пользы раннего лечения и спорность понятия «нормального давления».

«Не надо ждать будущего, надо жить сегодняшним днем. Продолжительность человеческой жизни конечна и ограничена 120 годами. Кому-то везет больше, но в целом жить свыше 100 лет — очень и очень трудно», — резюмировал Воробьев, развенчивая надежды на скорое бессмертие.

Ранее сообщалось, что комплексный подход поможет сохранить молодость мозга до 45–50 лет.