Спор о том, в каком возрасте человеческий мозг перестает продуцировать новые идеи и начинает жить «накопленным багажом», разгорелся с новой силой. Заявление академика РАН Геннадия Онищенко в беседе с РИА Новости о том, что старение мозга запускается уже в 36–39 лет, мгновенно разлетелось по медиа и соцсетям. Поводом для дискуссии стал критерий «молодой ученый» — по мнению академика, именно этот возрастной рубеж является той границей, после которой человек реже генерирует прорывные идеи, пользуясь ранее накопленными знаниями. Впрочем, сам Онищенко оговорился: сроки индивидуальны и во многом зависят от генетики.

Научное сообщество восприняло тезис неоднозначно. Доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии МГМСУ Юрий Конев в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» заметил: способность к созданию нового у многих сохраняется заметно дольше — примерно до 45–50 лет. Он напомнил, что Всемирная организация здравоохранения относит возраст до 45 лет к категории молодых, а значит, называть 36-летнего человека стареющим как минимум преждевременно.

Старение организма действительно начинается рано. Первый заместитель руководителя ФМБА Татьяна Яковлева называет цифру 25–28 лет. Главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева уточняет: скорость этого процесса во многом запрограммирована еще до рождения. Курение матери, гестационный диабет, гипертония во время беременности — все это способно заложить в ребенке предрасположенность к более раннему угасанию.

С точки зрения нейробиологии, старение мозга — процесс постепенный. На клеточном уровне изменения могут запускаться уже после 30 лет. Снижается количество синапсов — связей между нейронами, замедляется передача сигналов, падает нейропластичность. Средний объем серого вещества начинает сокращаться после 40 лет, но критическим это становится лишь к 60–70 годам. При этом хронический стресс исследователи называют одним из главных катализаторов: кортизол и адреналин при длительном воздействии буквально разрушают гиппокамп — область, отвечающую за память и обучение.

Как отличить естественное старение от патологии? Обычные возрастные изменения выглядят так: сложнее запоминать имена и текущие дела, дольше обрабатывается информация, труднее удерживать фокус в условиях многозадачности. Но при этом долговременная память сохраняется, навыки не утрачиваются, а эмоциональная сфера не страдает. Болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция или болезнь Пика — это уже не возрастная норма, а серьезные заболевания с такими симптомами, как потеря узнавания близких, грубые изменения личности, нарушения походки.

Вопрос, что важнее — наследственность или образ жизни, геронтологи парируют: и то, и другое. Но если в роду не было случаев ранней деменции, решающим становится именно повседневное поведение. Юрий Конев настаивает на комплексном подходе: физическая активность, сон, питание и постоянная умственная нагрузка работают только в системе. «Мозг, как и мышцы, нужно постоянно тренировать, иначе нейронные связи ослабевают», — пояснил профессор.

Физические нагрузки эксперты ставят на первое место. Татьяна Яковлева приводит данные: 150 минут умеренной активности в неделю снижают общую смертность на 30 процентов. Ежедневная быстрая ходьба или бег не менее 40 минут улучшают кровоснабжение мозга и поддерживают сосуды в тонусе. Питание должно приближаться к средиземноморской модели: овощи, зелень, ягоды, орехи, жирная рыба, оливковое масло. Сахар, рафинированные продукты и избыток красного мяса — под ограничение.

Отдельная тема — когнитивная нагрузка. Разгадывание кроссвордов, если оно стало привычным, мозг уже не тренирует. Эффект дают принципиально новые навыки: иностранный язык, музыкальный инструмент, программирование. Живое общение и социальная активность — тоже сложная интеллектуальная работа. И обязательно 7–8 часов сна: именно в глубоких фазах активируется лимфатическая система мозга, очищающая его от токсичных белков.

Юрий Конев подчеркнул, что главный сигнал обратиться к врачу — стойкие симптомы, которые не проходят даже после полноценного отдыха. Проблемы с памятью, снижение концентрации, трудности с подбором слов — с этим следует идти к неврологу. Именно этот специалист занимается когнитивными нарушениями и способен отличить возрастную норму от начала опасного заболевания.

Так есть ли жизнь после 39? Судя по комментариям экспертов и данным мировой науки, не просто есть, а может быть вполне продуктивной. Цифра, названная академиком Онищенко, — скорее повод задуматься о качестве собственного образа жизни, чем приговор. И тем более не руководство к действию для тех, кому уже исполнилось 40.

