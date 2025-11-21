Мужчина выиграл суд против больницы, где из-за пожара погибла его мать
Россиянин отсудил у больницы миллион за гибель матери при пожаре из-за курения
В России вынесено окончательное судебное решение по громкому делу о компенсации морального вреда за гибель пациентки в больничном пожаре. Мужчина отсудил у медучреждения миллион рублей, после того как его мать погибла из-за возгорания, вызванного курением в стационаре.
Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Медицинская Россия», трагедия произошла по вине другой пациентки, курившей в помещении. При этом в ходе судебных разбирательств вскрылись системные нарушения: надзорные органы неоднократно указывали администрации больницы на недочеты, но последние так и не были устранены.
Ключевым фактором, способствовавшим трагедии, стало отсутствие прямого запрета на курение в правилах внутреннего распорядка лечебного учреждения.
Первая инстанция полностью удовлетворила исковые требования гражданина. Больница попыталась оспорить это решение, однако апелляция не увенчалась успехом, и вердикт суда остался в силе.
