Мужчина выиграл суд против больницы, где из-за пожара погибла его мать

В России вынесено окончательное судебное решение по громкому делу о компенсации морального вреда за гибель пациентки в больничном пожаре. Мужчина отсудил у медучреждения миллион рублей, после того как его мать погибла из-за возгорания, вызванного курением в стационаре.

Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Медицинская Россия», трагедия произошла по вине другой пациентки, курившей в помещении. При этом в ходе судебных разбирательств вскрылись системные нарушения: надзорные органы неоднократно указывали администрации больницы на недочеты, но последние так и не были устранены.

Ключевым фактором, способствовавшим трагедии, стало отсутствие прямого запрета на курение в правилах внутреннего распорядка лечебного учреждения.

Первая инстанция полностью удовлетворила исковые требования гражданина. Больница попыталась оспорить это решение, однако апелляция не увенчалась успехом, и вердикт суда остался в силе.

