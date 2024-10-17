Профилактика деменции: простые действия всего 40 минут в день

В пожилом возрасте возрастает риск возникновения деменции. Для того, чтобы предотвратить или хотя бы оттянуть злосчастную болезнь, необходимо выполнять определенные действия. Что именно может помочь в профилактике деменции, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-невролог Видновской клинической больницы Оксана Тютчева.

По ее словам, важно отличать деменцию от возрастного снижения когнитивных навыков. Деменция — чаще генетическое заболевание, приводящее к глубокой инвалидизации человека, избежать которой практически невозможно.

«Если мы говорим про профилактику снижения когнитивных функций, ухудшение памяти, трудности в адаптации к новым ситуациям, важно присутствие в жизни умеренной двигательной активности, прогулок на свежем воздухе, а также изучения и получения новых навыков», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Для профилактики возрастных изменений стоит заниматься иностранными языками и рисованием, в том числе по номерам, продолжила Тютчева.

«Важно развивать мелкую моторику. Достаточно 40 минут в день. Можно собирать пазлы, заниматься бисероплетением, учить стихи, общаться в клубах по интересам. Эти одни из примеров тренировки когнитивных навыков. Необходимо не забывать о коррекции зрения, слуха, а также о совершенствовании внутрисемейных отношений, что чрезвычайно важно в эмоциональном, а значит и оздоровительном плане», — добавила она.

Кроме того, нужно найти себе занятие по душе: водить внуков в школу, делать с ними уроки, готовить новые блюда, радуя ими близких, помогать друзьям, заключила специалист.

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