Прогноз неутешительный: сильная вспышка произошла на Солнце — чего ждать на Земле

Сильная вспышка уровня M1.5 была зарегистрирована на Солнце утром 3 октября, сообщили эксперты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Стоит ли ожидать негативных последствий на Земле — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Вспышка, по данным исследователей, сопровождалась крупным выбросом плазмы в сторону Земли. Случай стал первым прямо подтвержденным в текущем всплеске активности ближайшей к планете звезды за последнее время. Вспышка произошла в самом крупной из наблюдающихся сегодня на Солнце активных центров, который расположен ровно на линии Солнце-Земля, из-за чего, по словам экспертов, плазменное облако вряд ли пройдет мимо планеты.

«Единственное, пока сохраняется небольшая вероятность, что плазма не сможет набрать достаточные скорости для отрыва от Солнца: не менее 600 км/с», — отметили в лаборатории.

Существует вероятность, что событие достигнет Земле ко второй половине дня 5 октября — в воскресенье. На данный момент, согласно прогнозу экспертов, магнитных бурь в ближайшие дни не ожидается, лишь 4 октября, в субботу, магнитосфера может перейти в возбужденное состояние. При этом, если плазменное облако после сильной вспышки все-таки оторвется от Солнца, последствий на Земле, скорее всего, будет не избежать.

