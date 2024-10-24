Пройдут годы, пока вы это поймете: когда стоит делать предложение девушке — совет психолога

Предложение — столь долгожданный момент для многих женщин, на который не каждый мужчина готов решиться быстро. Психолог Ольга Трухан рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», когда отношения должны перерастать в брак.

Психолог отметила, что каждая ситуация индивидуальна. Кто-то не вступает в брак после 10-15 лет вместе, потому что для каждого из партнеров свободные отношения комфортны. «Перекос» начинается, когда после долгих лет один из пары хочет в ЗАГС, у него возникает невротического состояние, а другого все устраивает.

«Брак — для эмоционально зрелых, взрослых (не по возрасту) людей. Даже если им еще 20 лет, но они уже проработаны, понимают себя», — отметила Трухан.

По ее словам, поднимая вопрос о браке, нужно понимать, что это не столько романтика и свадьба, сколько серьезный договор между партнерами, где будут приняты определенные условия, при которых людям будет комфортно. Перед походом в ЗАГС следует:

Узнать себя: в брак вступают подготовленные люди, которые не закрывают эмоциональные дыры у партнера, а работают со своими дефицитными состояниями;

Познакомиться друг с другом, увидеть друг друга и дать шанс раскрыться;

Проверить сексуальную и психоэмоциональную совместимости, схожесть ценностей;

Выработать цель создания брака и договориться об общих правилах.

Для достижения договоренностей в данных аспектах некоторым парам может понадобиться год, а кому-то 5 лет, считает психолог. Однако во втором случае можно судить, что что-то происходит не так, как будто решение задачи откладывается.

Фото: [ freepik.com ]

«Есть научные исследования о том, что гормональное состояние приходит в норму после 3-8 месяцев так называемой эйфории знакомства. После того, как сошел дофаминовый всплеск, ориентировочно после года отношений, мы принимаем здравомыслящие расчеты», — подчеркнула Трухан.

В начале общения партнеры не совсем объективно оценивают ситуацию. При принятии решения о вступления в брак стоит осознавать, что до года отношений людьми больше движут эмоции, а не четкое понимание целей, правил, договоренностей, отметила психолог. Партнеры еще не берут на себя ответственность в полной мере. Поэтому идти в ЗАГС в самом начале отношений — не очень логично.

«Брак — это серьезная вещь, где присутствуют логика, рационализация, включается голова», — заключила эксперт.

Ранее психолог Бурова рассказала, как понять, что муж начал изменять.