Прокуратура выиграла суд у РЖД из-за нарушений на мосту через Днепр

Смоленская транспортная прокуратура добилась через суд исполнения требований по обеспечению безопасности на железнодорожном мосту через реку Днепр. Исковое заявление было подано к ОАО «РЖД» как к собственнику инфраструктурного объекта.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что компания-перевозчик нарушила законодательство о транспортной безопасности при эксплуатации данного моста. В суде пояснили, что собственник не выполнил требования, утвержденные постановлением Правительства РФ, что создает угрозу для безопасности железнодорожного движения.

В итоге судебным решением на ОАО «РЖД» была возложена обязанность в девятимесячный срок оснастить работников, обслуживающих мост, ручными средствами досмотра, такими как металлодетекторы и газоанализаторы паров взрывчатых веществ. Помимо этого, компания должна обеспечить наличие специально оснащенных мобильных групп быстрого реагирования и выполнить другие мероприятия для приведения объекта в соответствие с законом.

