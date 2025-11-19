ЧП на стальном пути: поезд с мазутом загорелся на одном из самых загруженных участков Урала

Серьезный инцидент с возгоранием грузового поезда произошел на границе Свердловской области и Пермского края. Как сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги, огонь охватил два вагона-цистерны в хвостовой части состава.

По предварительной информации, поезд перевозил мазут. Возгорание было зафиксировано 19 ноября в 17:47 на перегоне «Шамары — Кордон» участка «Пермь — Кузино».

В пресс-службе СвЖД уточнили, что к месту происшествия были незамедлительно направлены два пожарных поезда. В связи с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации движение на перегоне приостановлено, что может привести к задержкам пассажирских поездов. Все обстоятельства случившегося в настоящее время выясняются.

