Одна ошибка лишит урожая: когда начинать подрезать деревья и кустарники в саду

В конце зимы многие дачники начинают подготовку к весне и спешат в сад с секатором и укрывным материалом. Ошибка в сроках обрезки, лишняя пленка на деревьях или игнорирование трещин на коре в феврале легко оборачиваются ослаблением сада и потерей части урожая летом. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала агроном Светлана Пуронен.

Ранняя обрезка при морозах: дерево не успевает «зажить»

По словам Пуронен, главный ориентир для обрезки — не дата в календаре, а погода.

«Весеннюю обрезку стоит проводить, когда уже нет сильных морозов и температура держится примерно в диапазоне от 0 до –10 °С, до начала активного сокодвижения», — отметила она.

Февраль в большей части России этому условию не соответствует: на значительной территории в конце февраля — начале марта еще возможны морозы до -20…-30 °С. Обрезанные в такой период ветви получают дополнительный стресс и подмерзают, побеги частично гибнут, дерево тратит силы на восстановление вместо формирования урожая.

При этом агроном подчеркнула: нет такой волшебной неправильной обрезки, которая автоматически лишит дачника половины урожая — если только физически не отпилить полкуста. Растения пластичны и многое выдерживают. Но ранняя обрезка в морозы — это лишний риск и потери части плодовых почек.

Поздняя обрезка: удар по сокодвижению и плодовым почкам

Не менее опасная крайность — затянуть обрезку до момента, когда уже пошло активное сокодвижение и почки набухли. В такой ситуации каждый срез — это сильное «кровотечение» сока и прямое удаление пробужденных плодовых почек.

Фото: [ istockphoto.com/Nahhan ]

Ориентир для дачника без приборов — простые признаки:

Кора уже прогрелась, легко царапается ногтем.

Почки заметно набухли и начали «оживать».

Держатся устойчивые плюсовые температуры.

«Если вы видите, что дерево буквально „проснулось“, — время формирующей обрезки упущено. В конце февраля в большинстве регионов до этого еще далеко, а вот в марте важно не ждать до момента, когда на дереве уже зеленый конус», — пояснила Пуронен.

Неправильное укрытие и пленка: парник там, где нужен воздух

Эксперт напомнила: основное укрытие делают в начале зимы, а не в конце. В феврале–марте задача другая — вовремя снять лишнюю защиту и не устроить растениям «баню».

«В конце зимы укрывают только от слишком яркого солнца — в первую очередь хвойники, чтобы их не обжигало. Но здесь важен материал: никаких пленок и недышащих покрытий. Растение уже готовится к транспирации, начинается сокодвижение. Пленка под солнцем создает парниковый эффект», — отметила агроном.

Позднее снятие плотных укрытий и использование пленки в этот период приводят к подопреванию коры, выпреванию почек и подпреванию корневой шейки — летом это проявится как ослабление дерева, усыхание ветвей и снижение урожайности.

Игнорирование трещин коры: входные ворота для болезней

Трещины и повреждения коры в конце зимы и начале весны — не косметический дефект, а потенциальный источник серьезных проблем.

«Повреждение коры — это как порез кожи у человека: прямой вход для инфекции. Через трещины легко проникают грибковые патогены и вредители, позже на этих местах формируются дупла, ветви начинают болеть и вымирать», — предупредила Пуронен.

Фото: [ istockphoto.com/Ivan Grgic ]

Работать с такими местами нужно до распускания почек:

Аккуратно зачистить поврежденный участок до живой ткани.

Продезинфицировать (подойдут, например, слабые растворы антисептиков).

Замазать садовым варом или специализированной пастой.

Если повреждение локальное и затрагивает отдельный побег, агроном призналась, что сама чаще выбирает радикальный путь — вырезать его целиком: так надежнее с точки зрения здоровья дерева.

Отказ от обработок «по голой ветке»: шанс для грибков

Обработки сада до распускания почек — один из самых эффективных и недооцененных приемов защиты урожая. На голой ветке можно применять более «тяжелые» препараты, не рискуя повредить листья и цветки.

«Если времени мало, а хочется сделать хотя бы минимальный набор, я бы выбрала медьсодержащие препараты — бордоскую смесь или современные аналоги на основе меди, например, препараты типа курзата. Медь универсальна против грибковых инфекций и хорошо работает именно ранней весной», — сказала Светлана Пуронен.

Базовый минимум, который она рекомендовала в нашем климате до начала сокодвижения:

Одна-две обработки сада медьсодержащим препаратом по голой ветке.

Особое внимание — косточковым и ягодным кустарникам. которые часто страдают от грибковых болезней.

Главный вывод эксперта: в феврале и начале весны дачникам важнее не «успеть все раньше всех», а попасть в окно правильных условий — по температуре, состоянию деревьев и срокам сокодвижения. Ранняя или запоздалая обрезка, тяжелое укрытие пленкой, оставленные без внимания трещины коры и отказ от элементарных обработок по голой ветке не убивают сад сразу, но легко «съедают» заметную часть будущего урожая.

Ранее врачи рассказали, как уснуть быстрее без таблеток.