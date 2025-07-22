Пророчества Ванги и Атоса Саломе сошлись: в 2025 году человечество столкнется с инопланетянами — названо место встречи

Встреча с внеземными цивилизациями может состоятся уже в этом году. Согласно пророчеству болгарской ясновидящей Ванги, сделанному еще в 1996-м году, это может произойти на крупном спортивном международном мероприятии. Об этом также говорил бразильский экстрасенс Атос Саломе, который называет себя «живым Нострадамусом». Подробнее о предсказаниях — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Внеземной контакт неизбежен

Ванга пророчила, что свидетелями контакта с внеземными существами станут десятки тысяч людей, находящихся на стадионе. Также она предсказывала серьезные прорывы в науке и медицине, а также достижения в нанотехнологиях и даже телепатии. Однако использование этих инструментом, по словам ясновидящей, опасно.

Атос стал популярен благодаря своему предсказанию о выходе Франции и Аргентины в финал чемпионата мира по футболу 2022 года. Основной метод его ясновидения — нумерологические вычисления. Медиум называет это врожденным даром, который он продолжает прокачивать всю жизнь. Также Саломе предсказал пандемию коронавируса еще до первого заболевшего. Среди сбывшихся его пророчеств — смерть Елизаветы II и болезнь Карла III.

Из того, что предсказывал Атос, пока не сбылось начало военного конфликта в Балтийском регионе, однако сам он уверяет, что это «невидимая» война, которая уже идет. Он также предсказал обнаружение астероида, который богат ценными материалами, появление в Азии первых генетически модифицированных людей, развитие ИИ до возможности общаться с мертвыми, а также внеземной контакт.

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/Александр Николаевич Зель ]

Где может произойти встреча с инопланетянами

Несмотря на то, что многие крупные спортивные мероприятия 2025 года уже состоялись, есть и те, которым только предстоит прогреметь. Например, в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября пройдет теннисный турнир US Open.

С марта до декабря проводится «Формула 1», а Гран-при пройдет в Монако, Великобритании, Абу-Даби, Лас-Вегасе и Сингапуре. Еще одно массовое мероприятие — летняя Универсиада, проходит в Германии с 16 по 27 июля. А с 6 сентября по 26 октября ожидается кубок мира по регби, который состоится в Австралии.

Родина инопланетян

По словам племянницы предсказательницы Красимиры Стояновой, Ванга рассказывала, что встреча с инопланетянами состоится через 200 лет, но корабли с представителями других цивилизаций посещают Землю постоянно. Они прилетают с планеты, которую называют «Вамфим». Ванга отмечала, что это третья по счету планета от Земли.

Кроме того, известно и о личной встречи ясновидящей с инопланетянами. Она рассказывали, что видела их у своей двери, они были очень красивыми и стройными. Также предсказательница отметила, что приятно поговорила с ними и они исчезли. Ванга заявляла, что представители внеземной цивилизации прилетели лично к ней, но видела их и ее помощница.

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