Прорыв в онкологии: бразильские ученые нашли способ замедлить смертельный рак

Бразильские исследователи совершили важный шаг к пониманию того, почему рак поджелудочной железы так быстро распространяется по организму и приводит к летальному исходу почти в 100% случаев. Ученые выявили ключевую роль белка периостина и звездчатых клеток, которые создают вокруг опухоли агрессивную среду, способствуя ее росту и выходу за пределы первичного очага.

Аденокарцинома поджелудочной железы составляет около 90% всех случаев этого заболевания. Ежегодно в мире диагностируется примерно полмиллиона новых случаев, и количество смертей практически совпадает с числом заболевших. Одна из главных причин такого неутешительного прогноза — способность опухоли быстро прорастать в соседние ткани, особенно в нервные волокна, которые служат для раковых клеток своеобразными «магистралями» для распространения по организму.

В ходе исследования ученые проанализировали 24 образца опухолевой ткани. С помощью современных технологий они изучили активность тысяч генов на клеточном уровне и сопоставили их с расположением в ткани. Особое внимание привлек белок периостин, который в больших количествах вырабатывается звездчатыми клетками. Он изменяет структурную основу ткани, создавая условия для проникновения раковых клеток в нервные окончания. Кроме того, плотная фиброзная оболочка вокруг опухоли затрудняет доступ химио- и иммунотерапии к пораженным клеткам.

Авторы работы отмечают, что признаки вторжения опухоли в нервные структуры обнаруживаются более чем в половине случаев на ранних стадиях, однако обычно это выясняется только после операции. Периостин может стать важной мишенью для новых методов лечения: в онкологии уже тестируются антитела, блокирующие этот белок. Ученые надеются, что будущие разработки позволят замедлять распространение рака поджелудочной железы еще до появления клинических симптомов, что значительно улучшит прогнозы для пациентов.

