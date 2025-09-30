Прощай, «Сан-Сиро»: что построят на месте легендарного стадиона Милана

Милан прощается с одной из своих величайших спортивных легенд — стадионом «Сан-Сиро». Почти столетие он оставался символом футбольной культуры города, но пришло время сделать шаг в будущее. На месте знаменитой арены появится ультрасовременный стадион и целый комплекс новых городских объектов. История «Сан-Сиро» и его преемника — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ciao, San Siro

Стадион «Сан-Сиро» в Милане — не просто спортивная арена, а настоящий символ итальянского футбола, пропитанный историей и культурой. Открытый 19 сентября 1926 года матчем между «Миланом» и «Интером» (6:3), он стал свидетелем множества знаковых событий. Изначально построенный по инициативе президента «Милана» Пьеро Пирелли, стадион был предназначен исключительно для футбольных матчей, без беговых дорожек, что было редкостью для того времени. Архитекторы Улиссе Стакини и Альберто Куджини вдохновлялись английским стилем стадионов, создавая уникальное сооружение, которое с годами становилось все более значимым для города и страны.

В 1935 году, после того как стадион был передан в собственность города, началась его первая масштабная реконструкция, и его вместимость увеличилась до 55 тыс. зрителей. Однако настоящий архитектурный прорыв произошел в 1955 году, когда проект инженеров Армандо Ронка и Ферруччо Кальцолари предусматривал строительство трех дополнительных ярусов, что позволило увеличить вместимость до 100 тыс. человек. Хотя в конечном итоге проект был сокращен до 60 тыс. мест по соображениям безопасности, «Сан-Сиро» стал одним из крупнейших стадионов Европы.

Стадион также стал ареной для множества исторических матчей. Здесь проходили полуфинал чемпионата мира 1934 года, финалы Кубка чемпионов 1965 и 1970 годов, а также финал Лиги чемпионов 2001 года. В 1990 году «Сан-Сиро» был реконструирован перед чемпионатом мира, получив крышу и увеличив вместимость до 85 тыс. мест. С тех пор стадион стал не только домом для «Милана» и «Интера», но и символом итальянского футбола, привлекая болельщиков и туристов со всего мира. Однако со временем инфраструктура устарела, и стадион перестал соответствовать современным стандартам. В 2024 году УЕФА исключила «Сан-Сиро» из числа возможных мест проведения финала Лиги чемпионов 2027 года из-за невозможности гарантировать завершение необходимых работ по модернизации.

30 сентября 2025 года городской совет Милана одобрил продажу стадиона за 197 млн евро футбольным клубам «Интер» и «Милан». Это решение открыло путь к полному сносу сооружения и строительству нового современного стадиона вместимостью 71,5 тыс. зрителей. Проект разрабатывают архитектурные фирмы Foster + Partners и Manica. Новый объект будет использоваться круглогодично, включая проведение концертов и других мероприятий, а территория вокруг станет частью масштабного городского комплекса.

Прибыль в 3 млрд евро

Согласно официальным планам, около 91% объема существующего стадиона будет демонтировано. Полностью снесут первый и третий ярусы, а также башни. Второй ярус будет частично сохранен — примерно 20% его объема — как часть исторического наследия.

На месте нынешнего стадиона появится новый спортивный комплекс с современной инфраструктурой. Помимо арены, в проекте предусмотрены жилые и коммерческие здания, офисные помещения, гостиницы, парковые зоны и объекты общественного назначения. Такой масштабный проект должен принести Милану экономический эффект примерно в 3 млрд евро.

Ожидается, что строительство нового стадиона начнется после проведения зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут на «Сан-Сиро». Завершить работы планируется к 2031 году.

