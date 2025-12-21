«Просто попали не на того»: Орловский рассказал, как его втянули в потасовку с блогерами на поединке Джошуа и Пола

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский прокомментировал громкий инцидент с участием команды блогеров, который произошел после боксерского поединка Энтони Джошуа и Джейка Пола. Спортсмен дал подробное объяснение причин конфликта в интервью каналу «Ушатайка».

По словам Орловского, инцидент разгорелся, когда его группа покидала арену.

«Мы после боя шли на стоянку. Передо мной шел мой друг с беременной женой – его толкнули плечом. Потом моя жена шла, и чтобы её не задели, я оградил ее рукой, может быть, его немного отодвинул – тут мне прилетело со спины и понеслось», — рассказал он.

Экс-чемпион убежден, что медийная группа действовала целенаправленно.

«Они все ходят с микрофонами и камерой включенной, и охранник рядом. Они реально искали, до кого докопаться, просто попали не на того. На арене они еще с одним ютубером подрались», – заявил боец.

Орловский также поделился своим удивлением от произошедшего: «Никогда не думал, что такое в Америке может произойти – полиции навалом, полная арена. Но что случилось, то случилось».

Параллельно с разбором этого скандала стало известно о новых спортивных планах белорусского ветерана. На этой неделе официально анонсирован его бой против действующего чемпиона BKFC в тяжелом весе Бена Ротвелла. Их встреча на турнире KnuckleMania VI запланирована на 7 февраля в Филадельфии.

