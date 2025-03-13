Весеннее обострение — миф или реальность: психолог рассказала, как его не допустить

Странное поведение людей в весенний период принято называть «весенним обострением», однако существует ли этот термин в психологии на самом деле, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Александра Метальникова.

По словам эксперта, обострение в весенний период действительно существует и в первую очередь оно связано с микрофлорой.

«Во-первых, в кишечнике начинают размножаться бактерии, которые хотят вступить с человеком в симбиоз. Во-вторых, желаний и целей очень много, а сил еще мало. В-третьих, обостряются прежние, старые раны, травмы, в том числе психологические. В принципе, при любой перестройке, на так называемом пороге, всегда трясет», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Это, продолжила она, может отразиться на психике, могут активизироваться спящие механизмы и забытые проблемы.

«Желательно больше гулять на свежем воздухе. Не надо ждать весеннего обострения, лучше проверить 4 ножки своей телесной табуретки: достаточно ли я дышу, пью, ем и сплю, и как хорошо я это делаю. Нужно делать дыхательные гимнастики, которые насыщают организм кислородом, либо долго гулять на свежем воздухе. А еще лучше — быстрым шагом и в лесу», — добавила Метальникова.

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По утрам эксперт советует пить кипяток с лимоном, имбирем и медом, а для изгнания паразитов можно добавить кору осины.

«Нужно есть много свежих овощей и фруктов, а также клетчатки. Важно понимать, что желание углеводов — это желание быстрой энергии для организма. Он не может получить ее из других мест и начинает просить углеводов. Для того чтобы меньше хотеть сладкого, очень важен горячий завтрак. Это вообще спасение от многих проблем», — подчеркнула психолог.

Если говорить о качестве сна, то эксперт советует впускать в спальню свежий воздух, потому что тело глубоко дышит и клетки насыщаются кислородом.

«Важно, чтобы был прохладный воздух и затемненная спальня. Можно надевать хорошую маску для глаз, которая не давит на веки, но помогает крепко спать. Не стоит бояться за свои накладные реснички. Лучше, чтобы глаза сияли от хорошего сна, чем бояться за ресницы. И не забывать смотреть на свои желания, свое тело, реализовывать хотя бы по чуть-чуть свои желания, потому что это дает гораздо больше энергии, чем углеводы», — заключила Метальникова.

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