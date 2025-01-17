Психологически незрелый: почему футболист Мамаев назвал мать своей дочери мерзким человеком

Футболит Павел Мамаев резко высказался в шоу Smol Talk в адрес бывшей жены Аланы, назвав ее мерзким человеком. Спортсмен обвинил экс-супругу в том, что она испортила его отношения с их общей дочерью Алисой. Публичные грубые выражения в сторону бывшей жены и матери своего ребенка говорят о психологической и эмоциональной незрелости футболиста, заявила психолог Адиля Бурова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По ее словам, без психологической зрелости невозможно создать гармоничный союз. Бурова назвала отношения Мамаева с экс-супругой незавершенными, в них отслеживаются соответствующие реакции, что может перенестись в новый брак футболиста.

Спортсмен утверждает, что проблемы в его общении с дочерью Алисой спровоцированы бывшей женой. Мужчину, который соблюдает закон и платит алименты, не остановят плохие отношения с экс-супругой, чтобы видеть своего ребенка, подчеркнула психолог.

«То, что он свою ответственность перекладывает на бывшую жену, говорит про отцовскую безответственность. Очень удобно свалить все на женщину. Тогда получается, что с ребенком можно и не общаться, бывшая жена виновата. Это может быть даже местью ей — с ребенком общаться не буду, потому что ты так себя ведешь», — объяснила Бурова.

Кроме того, публичные грубые высказывания в сторону Аланы говорят о претензиях Мамаева к маме, над которыми футболист не работает, добавила эксперт. Недовольство матерью проецируется на супругу, это является серьезной преградой для гармоничных отношений.

«В жене мужчина видит не женщину и мать своего ребенка, а свою маму, к которой направлены эти претензии. Обратная реакция на это побуждает женщину действовать, как ему кажется, неадекватно. Вместо того, чтобы сходить к психологу, заглянуть в себя, человек выбирает поливать грязью бывшую жену, маму их общего ребенка», — заключила специалист.

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