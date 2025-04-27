Пудов день: православный праздник 28 апреля, история и народные приметы

Православная церковь 28 апреля чтит память апостолов от 70-ти: Аристарха, Пуда и Трофима. В народе дату прозвали Пудов день. Подробнее о приметах и запретах — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Неразрывно связанные с первыми днями распространения Христовой веры, имена Аристарха, Пуда и Трофима сияют в сонме 70 апостолов, учеников Христа, призванных нести Его слово по всему миру. Аристарх, родом из Фессалоник, оставил след в истории как верный спутник апостола Павла. Разделяя с ним трудности миссионерских путешествий, он претерпел гонения и темничные заключения за проповедь Евангелия.

Пуд, член римской знати, принял христианство благодаря апостолу Павлу. Его дом стал местом собраний христианской общины Рима, убежищем для тех, кто исповедовал веру во Христа в эпоху гонений. Предание гласит, что Пуд принял мученическую смерть за свою веру.

Трофим, родом из Эфеса, также был сподвижником апостола Павла. Его имя упоминается в Деяниях апостолов, где описывается инцидент в Иерусалиме, когда Павла обвинили в том, что он ввел Трофима в храм, что стало поводом для волнений и ареста апостола.

В этот день крестьяне старались не начинать новых дел, опасаясь неудачи. Особое внимание уделяли пчелам: выносили ульи из зимовников, осматривали и подкармливали пчелиные семьи. Считалось, что если в Пудов день пчелы вылетят на первый облет, то год будет урожайным на мед. В некоторых регионах существовал обычай гадать о будущем урожае по пчелам: если пчелы летели высоко, то ожидали хороший урожай льна, а если низко — гречихи.

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Приметы

Лучший улов лещей, когда зацветает черемуха;

Солнце заходит в красную переливающуюся зарю — ожидается сильный ветер и дождь;

Если по оврагам все опять замерзнет — урожай с помехами;

Кулики прилетели — середина весны;

Щука ловится хорошо — когда дуб распускает лист;

Южный ветер дует несколько дней подряд — к дождю;

Красная заря — к ветреной или дождливой погоде;

Если ночью холодно, а днем стоит жара — установится хорошая погода;

Если грачи играют — погода будет солнечной и теплой;

Если день ясный, а вечером облака сгущаются — погода изменится, будет дождь;

Нельзя повышать голос, ругаться и скандалить в этот день;

Нельзя ломать ветки рябины, так как потом возможна зубная боль;

Нельзя давать в долг и брать взаймы, чтобы потом не остаться без денег.

Именины в этот день празднуют: Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Зосима, Кондрат, Лукьян, Мстислав, Савва, Трофим.

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