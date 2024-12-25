Пугачева вернется в Россию вместе с иноагентом Галкиным: стало известно, чем закончатся заграничные скитания певицы

Певица Алла Пугачева может вернуться в Россию после своих скитаний заграницей. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Майя Королева. Возвращение станет для артистки важным внутренним выбором и завершением значимого этапа в жизни, добавила она.

По словам Королевой, артистка может вернуться в страну не одна, а вместе с мужем Максимом Галкиным*. Карты Таро указали гадалке на устойчивость этого союза, решение о возвращении супруги будут принимать вместе.

«Если возвращение случится, то, вероятно, они сделают это как пара», — добавила таролог.

В России Пугачеву может ждать новый виток в карьере, не исключено, что она вновь выйдет на сцену, особенно если это будет связано с большим событием или творческим порывом, заявила Королева. Вероятно, певица даже начнет появляться на телевидении, например, в новогодних шоу. Но для этого важно, чтобы россияне захотели увидеть покинувшую Родину артистку.

«Карта Десятка Кубков олицетворяет счастье, семейную гармонию и спокойствие. Она указывает на то, что, несмотря на трудности, Пугачева и ее семья будут защищены, окружены любовью и найдут свое место для счастья», — заключила гадалка.

Ранее стало известно, что в Москве выставили на продажу автограф Наполеона за 2,2 млн рублей.

*физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента