Пустые угрозы или предупреждение: Ким Чен Ын пригрозил Южной Корее ракетами — ждать ли ядерной войны у границ России

Политическая игра между КНДР и Южной Кореей может закончиться ядерным заражением территорий. Однако напасть на КНДР не рискнут, так как последует ответ и от России. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил политолог Юрий Светов.

Возникшая ядерная опасность связана с тем, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о готовности ударить ядерным оружием по Южной Корее. Но, по словам политолога, на Востоке обмен угрозами и предупреждениями — часть политической культуры. Демонстрация угрозы здесь порой важнее, чем ее реализация.

«Он живет в такой ситуации, как и его дед. Ким Чен Ыну постоянно угрожает Южная Корея, которая стоит за спиной США. Он в ответ выстраивает свою логику зашиты. Они создали ядерное оружие, и это гарантирует им защиту от нападения, иначе Северную Корею давно уничтожили бы, как Югославию. Они последовательно создают ракеты, новые виды снарядов, тренируют армию — они готовы к отражению», — заявил политолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт подчеркнул, что Северная Корея — уникальное государство, потому что Иран, который только пытается создать ядерное оружие, уже несколько раз подвергался нападению, но никто никогда не атаковал Северную Корею.

«Там посылают воздушные шары с пропагандистскими листовками, но никто не решится этого сделать, потому что знают, что ответ будет сразу. И ответ будет крайне неприятный для Южной Кореи, для Японии и для Соединенных Штатов», — добавил Светов.

Также политолог напомнил, что на сегодняшний день ведутся разговоры о создании так называемого «азиатского НАТО». Южная Корея, Япония и США заключают взаимные соглашения, а Северная Корея в ответ подписала договор с Россией.

«Напасть на КНДР сейчас — значит получить ответ и от России. Сейчас идет политическая игра, но если ядерное оружие будет использовано, сложно сказать, что можно ожидать. Ядерной войны еще не было, мы не знаем, как она будет развиваться. Но был один удар по Японии, и поэтому сразу понятно, что будет ядерное заражение всех прилегающих территорий. Однако нет даже понимания, что произойдет с зарядом, когда он долетит. Он может взорваться, а может не сработать, мы этого не знаем», — заключил политолог.

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