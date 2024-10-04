Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал первый приказ после потери Киевом Угледара — усилить оборону на Донецком направлении, сообщило агентство Reuters. Военный эксперт Михаил Поликарпов заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что для выполнения приказа Сырского Украина может использовать стратегический резерв.

По его словам, число боеспособных подразделений в резерве ВСУ до конца неизвестно, однако какое-то количество бойцов с серьезной подготовкой в запасе еще есть. Специалист отметил, что для выполнения приказа главкома ВСУ армии киевского режима либо придется перебросить силы из Курской области, однако вывод войск из региона будет говорить о признании провала Киевом, либо использовать свой стратегический резерв. Войска стратегического резерва держатся в запасе для «последнего шанса», в том числе на случай, если российская армия откроет еще одно направление.

«Есть главное правило: пока у вас есть резервы, не все потеряно, потому что когда их нет, если фронт посыпется, его нечем будет закрывать», — пояснил Михаил Поликарпов.

Военный эксперт добавил, что при большом желании Украина сможет усилить оборону на Донецком направлении, однако борьба при решении вопроса будет сильная.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что новыми поставками вооружения США помогает Украине убивать граждан России.