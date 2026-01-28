Путин и Зеленский могут встретиться уже весной 2026 года: раскрыто, где и на каких условиях

Встреча президентов России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского — может пройти в течение нескольких месяцев в Турции, Саудовской Аравии или Венгрии. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Георгий Федоров.

Ранее российская сторона заявила о готовности принять Зеленского в Москве в случае его согласия на встречу с Путиным. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину, безопасность украинскому лидеру будет гарантирована. Политолог Федоров подчеркнул, что встреча лидеров возможна после подготовки всех договоренностей по урегулированию конфликта.

«Зеленский в Москву не поедет. Встреча может пройти в нейтральной стране: в Турции, на Ближнем Востоке, в Саудовской Аравии или в Венгрии», — пояснил эксперт.

При этом диалог двух лидеров может состояться уже в обозримом будущем, прогнозирует политолог.

«Если об этом говорят, то я думаю, что в течение нескольких месяцев, весной 2026 года, такая встреча возможна», — заключил Федоров.

Ранее стало известно, чем закончится новая попытка США надавить на Иран.