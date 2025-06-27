Путин продлил отсрочку для старообрядцев до 2030 года: кто и как может ее получить

Старообрядцы могут получить отсрочку от призыва по ходатайству Митрополита Московского и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви, на данный момент им является Митрополит Корнилий. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил юрист компании Право-Сити Матвей Елисеев.

Отсрочка для старообрядцев

Ранее президент РФ Владимир Путин продлил предоставление права для старообрядцев на получение отсрочки от призыва на военную службу, указ главы государства опубликован на портале правовой информации. Как пояснил эксперт Елисеев, такая инициатива направлена на поддержку старообрядческих общин, участвующих в программе добровольного переселения соотечественников.

«Путин подписал указ, продлевающий до 2030 года право на отсрочку от призыва на военную службу для старообрядцев, переселившихся в Дальневосточный федеральный округ», — пояснил эксперт.

Фото: [ официальный сайт президента РФ ]

Отсрочка предоставляется старообрядцам, прибывшим из-за рубежа для постоянного проживания в России. Также на нее могут рассчитывать участники государственной программы по содействию добровольного переселения. Кроме того, отсрочку могут получить те, кто трудится в крестьянских (фермерских) хозяйствах на Дальнем Востоке.

«Цель льготы — помочь старообрядцам адаптироваться в России, развивать сельское хозяйство в малонаселенных регионах Дальнего Востока и сохранить их традиционный уклад жизни», — пояснил юрист.

Получить отсрочку можно следующим образом: сначала церковь подает списки — Митрополит направляет в правительство РФ просьбу с перечнем старообрядцев, которым нужна отсрочка. Указанная просьба направляется за три месяца до начала очередного призыва граждан на военную службу.

«Право на отсрочку предоставляется не автоматически, а по ходатайству Митрополита Московского и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви, на данный момент им является Митрополит Корнилий», — заявил эксперт.

Фото: [ сommons.wikimedia/Aleshru ]

В списке указываются ФИО, дата и место рождения, сведения о прибытии из-за рубежа на постоянное место жительства в РФ, место жительства и военкомат, где человек состоит на учете, подтверждение работы в фермерском хозяйстве на территории Дальневосточного федерального округа.

После военкомат проверяет документы, пояснил специалист. Призывник должен предоставить свидетельство участника государственной программы переселения, выписку из ЕГРИП (о регистрации фермерского хозяйства). Если гражданин не является главой крестьянского фермерского хозяйства (КФХ), то нужно предоставить нотариальную копию соглашения о создании КФХ.

Подтверждать документы в военкомате нужно ежегодно в сентябре.

«Важно помнить, что отсрочка старообрядцу предоставляется на срок действия у гражданина статуса участника государственной программы переселения — пять лет», — заключил Елисеев.

Кто такие старообрядцы

Старообрядцы — это последователи религиозного движения, возникшего в России в XVII веке в ответ на реформы патриарха Никона (1650-е годы), направленные на унификацию церковных обрядов с греческими. Те, кто отказался принимать реформы, стали известны как раскольники или старообрядцы. Они сохраняли «древлеправославные» обряды, в том числе крестное знамение двумя перстами, старые богослужебные книги и иные церковные традиции.

Старообрядцы подвергались жестоким гонениям со стороны государства и официальной Русской православной церкви в течение нескольких столетий. Многие уходили в удаленные регионы (Сибирь, Алтай, Урал, Забайкалье), чтобы сохранить свою веру.

Фото: [ медиасток.рф ]

Сейчас старообрядчество — это не единое движение, а множество течений (Белокриницкая иерархия, поморцы, федосеевцы, часовенные и другие). Часть из них признает священство, часть — нет.

В настоящее время старообрядческие общины, помимо России, имеются в Латвии, Литве, Эстонии, Молдавии, Казахстане, Польше, Белоруссии, Румынии, Болгарии, на Украине и в ряде стран Северной Америки и Южной Америки, а также в Австралии.

По разным оценкам, численность старообрядцев в России достигает 2 млн человек, однако точные данные отсутствуют, так как официально статистика по ним не ведется. Однако другие источники называют более скромные цифры. Например, перепись населения 2002 года зафиксировала в России около 35 тыс. старообрядцев, но эти данные считаются сильно заниженными.

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