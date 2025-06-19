Путин в «Простоквашино» и отмена домашнего задания в школах: чем особенно запомнился второй день ПМЭФ-2025

Президент РФ Владимир Путин может стать новым героем мультфильма «Простоквашино», депутаты Госдумы предлагают отменить домашнее задание в школах, а в Роскачестве захотели бороться с контрафактом в футболе. Этим и не только запомнился второй день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Подробнее — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Серьезные мультики

Российский лидер Владимир Путин может стать героем «Простоквашино», сообщила председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева на ПМЭФ-2025. Президент, которого нарисуют авторы студии, и кот Матроскин создадут прекрасный дуэт для продвижения России и культуры страны, считает Слащева.

По ее словам, политик приедет в Простоквашино в новом сезоне мультсериала. Директор киностудии также выразила уверенность в том, что подобное появление станет «мягкой силой», которая может быть где угодно.

Отказ от «домашки»

Депутат Госдумы Вячеслав Даванков призвал отменить домашнее задание в школах в текущем виде, назвав это «абсолютной бессмыслицей» и предложив вводить творческие задания, чтобы «развивать детей, а не имитировать образование». Парламентарий объяснил, что его сын использует нейросети для выполнения упражнений. Сам же Даванков проверяет уроки сына с помощью ChatGpt.

Фото: [ t.me/davankov ]

Футболисты по ГОСТу

Со спортивной инициативой выступили в Роскачестве, там хотят проверять футболистов по ГОСТу. Глава службы Максим Протасов отметил, что специалисты Роскачества еще «не исследуют футболистов», предложив «стандартизацию и борьбу с контрафактом в футболе».

Купюра БРИКС

Выпущенную небольшим тиражом символическую «купюру БРИКС» номиналом 200 показали в Санкт-Петербурге. На одной стороне банкноты изображены птицы из стран — основателей блока (России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР), на другой — флаги государств — участников объединения.

Новые технологии

Тема развития технологий прозвучала не только в рамках обсуждения образования. Она стала лейтмотивом второго дня ПМЭФ-2025. Гости высоко оценили робота по имени Редик, накануне на форуме также представили робота по имени Володя. Кроме того, на форуме обнародовали данные по развитию ИИ в России за последние годы. Так, 43% крупнейших отечественных компаний используют нейросети хотя бы в одной сфере, пишут РИА Новости.

Минздрав и Роскосмос также разработали инновационный российский аппарат для водородной терапии, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Технология может использоваться для лечения хронической обструктивной болезни легких, бронхиальной астмы, при восстановлении после вирусных инфекций, при последствиях лучевой терапии, оксидантном стрессе и других состояниях.

Фото: [ t.me/roscongress ]

Подарок с душой

Художник Никас Сафронов признался телеграм-каналу SHOT, что будет изображено на картине, которую он подарит Илону Маску. Ученые, в том числе Сергей Королев, российские и американские ракеты, а также Маск с эмблемой «Звездных войн» будут нарисованы на полотне. Также Сафронов заявил, что американский предприниматель еще ничего не знает о сюрпризе, но с именем художника знаком благодаря картине, ранее подаренной президенту США Дональду Трампу.

Вкус форума

Второй день ПМЭФ-2025 запомнился новым вкусом — вкусом черной икры, которой всех бесплатно угощали на стенде Вологодской области. Владельцы рыбного хозяйства рассказали SHOT, что отправляют икру в ОАЭ, Кремль и даже в космос. Посол из Камеруна и его помощник на форуме остались без ума от угощения и даже потеряли дар речи от полноты вкуса.

Задержание

Телеграм-канал Mash сообщил о задержании бывшего директора франшизы «Крошка Картошка» Андрея Королева по подозрению в продаже проходки на ПМЭФ за 1 млн рублей. Покупателем оказался председатель столичной коллегии адвокатов «Русланов и партнеры», который не только лишился денег, но так и смог попасть на форум.

Ранее стало известно о новом автомобиле Lada, представленном на ПМЭФ-2025.