Работает лучше сухого закона: почему в России взлетят цены на алкоголь после 1 января

С 1 января в России будут повышены акцизы на алкогольсодержащую продукцию. Как это повлияет на стоимость алкоголя, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

Она отметила, что рост акцизов приведет к росту цен на алкоголь.

«Акцизы, являясь косвенным налогом, некой "надбавкой" к стоимости товаров, которые относятся к категории "излишеств", занимают существенную долю в себестоимости алкогольной продукции. Примечательно, что в ряде стран в зависимости от типа алкоголя акцизы могут составлять до 80% от его конечной стоимости», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Безусловно, любое увеличение акцизов, добавила она, так или иначе отразится на удорожании алкогольной продукции — растет себестоимость, за ней повышаются и розничные цены.

«Наиболее значимый рост цен ожидается на вина. Так, по тихим винам ставка акциза вырастет максимально — на 31%. На игристые вина акцизы поднимутся меньше всего — на 8,9%. Коррекция акциза для плодовых вин и винных напитков составит 11,5%, крепкого алкоголя — 11,4%, пива — 10%», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, практически по всем категориям алкогольной продукции рост ставки превысит показатели, заложенные в прошлом году.

«С учетом роста акцизов стоимость алкогольной продукции в рознице может прибавить в цене до 10–15%. Наибольшее подорожание коснется именно импортного алкоголя, поскольку рост цен на отечественную продукцию может быть частично нивелирован за счёт предоставления товаропроизводителям налогового вычета за уплаченный акциз», — заключила Проданова.

Ранее врачи назвали детокс-напитки заменой дорогостоящего лечения.