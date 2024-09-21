Работать в этот день — грех: приметы на 22 сентября

День осеннего равноденствия, Всемирный день защиты слонов, носорогов и Всемирный день без автомобиля отмечаются 22 сентября. Кроме того, этот день — повод для праздника у поклонников саги «Властелина колец», потому что этот день также считается «днем Хоббита».

Приметы гласят, что 22 сентября нельзя работать и выходить из дома, когда стемнеет, зато полезно получать подарки, приглашать в гости и поминать родственников. О чем еще предупреждают народные приметы в день осеннего равноденствия — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Нельзя работать и изменять

Наши предки верили, что 22 сентября не стоит выходить на улицу после того, как стемнеет, потому что в темноте можно «нахватать» болезни. Молодоженам не принято закрывать двери своего дома.

Работать в этот день — грех, а если отказать гостям в просьбе, счастье пройдет мимо вас. Особо тяжким грехом, согласно поверьям, считается изменить 22 сентября мужу или жене, а оставленный на столе кошелек — к краже.

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Сходить в лес или отправиться в путешествие

Хорошей приметой 22 сентября считается сходить в лес или парк — заметно прибавиться сил и энергии, а начатое путешествие принесет много положительных эмоций. Гости приносят в дом счастье и благополучие.

Полученный в этот день подарок сулит радость и процветание. Родившиеся в этот день проживают яркую и счастливую жизнь. Также принято поминать родственников 22 сентября — им становится легче на том свете.

Погодные приметы

Ранний листопад у ивы, согласно приметам, к скорой зиме, а дикие звери линяют рано — к скорейшему началу холодной зимы. Если дикие гуси гуляют стадами, а скворцы долго не улетают на юг, значит осень будет долгая и дождливая.

Появление комаров поздней осенью предупреждают о мягкой зиме. Если летит длинная паутина — осень будет ясная, а снег выпадет нескоро. Также о нескором приближении холодов можно судить по зайцам, которые долго не линяют.

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