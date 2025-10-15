Работы студентов будут проверять на использование ИИ: что изменится уже в следующем учебном году

В России подготовили первую полноценную систему оценки использования искусственного интеллекта студентами, ее опробуют уже в следующем учебном году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании разработчиков. Руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, будет ли у студентов возможность защищать научные работы с помощью нейросетей.

Как отметила специалист, с одной стороны, нужно стимулировать студентов думать самостоятельно, потому что им становится все сложнее не только писать промпты для нейросетей, но и вникать в текст, написанный ИИ.

«При этом переоценивать искусственный интеллект тоже не стоит — это не мыслящий механизм, а помощник человека и полезный инструмент. В чем-то это аналог поисковой системы, но с большим количеством возможностей. Ведь студентам не запрещается собирать информацию в Сети для анализа, выводов и переработки с последующим использованием в своей работе. Так и ИИ должна стать подручным инструментом в учебе», — пояснила эксперт.

По ее мнению, при этом в учебе с полностью списанной у ИИ работы нет смысла. Именно для борьбы с этим подходом и была разработана система «Антиплагиат». Однако нет необходимости полностью отучать студентов пользоваться ИИ.

«Наоборот, задача преподавателей — научить их работать с нейросетью с пользой для себя, сохраняя самостоятельность мышления. В дальнейшем студенты будут сталкиваться с ИИ повсеместно — и на работе, и для решения ежедневных задач. Поэтому важно учить их логике, критическому мышлению, проверке фактов, повышать грамотность, развивать умение писать тексты любого объема и стиля. И во всем этом искусственный интеллект может стать помощником», — заключила Бастрыкина.

