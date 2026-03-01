Рай в 30 минутах от толп: в Египте нашлось место, где нет назойливых торговцев

Для большинства российских туристов Хургада — это главные ворота в Египет: бесконечные пляжи, шумные променады, магазины и оживлённая туристическая жизнь. Однако всего в 30 минутах езды к югу начинается совершенно иной мир — тихая и уединённая бухта Макади-Бэй. Её часто называют «Хургадой для избранных», и этот контраст удивляет многих путешественников.

Чтобы разобраться в феномене, редакция инфогруппы «Турпром» изучила свежие отзывы туристов и пообщалась с администраторами отелей и гидами, работающими на побережье десятилетиями. Главное впечатление от Макади-Бэй — ощущение закрытого клуба. Бухта представляет собой практически идеальный полукруг, доступ в который ограничен. Здесь нет городских кварталов, назойливых торговцев и случайных прохожих. Инфраструктура состоит из нескольких пятизвёздочных резортов, выстроившихся вдоль собственных пляжей. Турист попадает из аэропорта Хургады прямо на территорию отеля и может провести весь отпуск, не покидая его. Для семей с детьми и пар, ищущих покой, это главное преимущество.

Второй важный плюс — собственные коралловые рифы. В отличие от песчаных пляжей Хургады, где до морской жизни нужно добираться на яхте, в отелях Макади-Бэй рифы находятся прямо у берега или возле пирсов. Достаточно надеть маску и трубку — и подводный мир открывается сразу. Кораллы здесь живые, охраняемые, а разнообразие рыб впечатляет даже опытных дайверов.

Уровень отелей в бухте тоже выше среднего. «Пять звёзд» здесь — не просто формальность. Просторные территории с ландшафтным дизайном, огромные бассейны-лагуны, рестораны высокой кухни и персонализированный сервис. Из-за меньшей конкуренции сотрудники не перегружены и уделяют гостям больше внимания. Правда, цены на 15–25% выше, чем в аналогичных отелях соседнего курорта Сахль Хашиш. Плата идёт за приватность и эксклюзивность.

Однако у этой медали есть и обратная сторона. Отсутствие внешней инфраструктуры означает, что за пределами отеля нет набережных с кафе и магазинами. Если захочется сменить обстановку, придётся заказывать такси в соседний Сахль Хашиш или отправляться на экскурсию. Сам район Макади-Бэй — это не город, а чисто курортная зона. Он подходит тем, кто ценит предсказуемость и качество внутри отеля выше внешних впечатлений.

Корреспондент «Турпрома», проведя неделю в одном из резортов, убедился: Макади-Бэй — не лучше и не хуже Хургады. Это принципиально другой продукт, ориентированный на отдыхающих, которые уже бывали в Египте, видели пирамиды и теперь хотят идеального пляжа и полного спокойствия. Для первого знакомства со страной лучше выбрать более оживлённую Хургаду. Но если вы готовы доплатить за уединение и минимум посторонних, бухта Макади-Бэй станет приятной альтернативой, о существовании которой многие даже не подозревают.

