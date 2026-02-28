Фото: [ Флаг на фоне неба на стадионе «Труд» в поселке Малаховка округа Люберцы/Медиасток.рф ]

На этой неделе Государственная дума РФ приняла сразу несколько важных законопроектов, которые касаются защиты военных, поддержки участников спецоперации и сохранения исторической памяти. Своими комментариями с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» по каждому из них поделился первый заместитель председателя комитета ГД РФ по обороне Алексей Журавлев.

Во втором и третьем чтении принят закон, запрещающий выдачу другим государствам иностранных граждан, которые служат в российской армии. По словам Журавлева, это вопрос принципа.

«Русские своих не бросают. Никакое другое государство не может их забрать, потому что они служат прежде всего нашему государству. Этот закон должен был быть принят еще в 2014 году, а возможно и раньше», — отметил депутат.

Еще один закон, прошедший второе и третье чтение, вводит обязательную геномную регистрацию для всех участников боевых действий. Журавлев, который является одним из авторов инициативы, объяснил, что создание единой ДНК-базы позволит быстро и безошибочно опознавать погибших бойцов.

«Создание такой ДНК-базы позволит быстро и безошибочно определить личность любого погибшего бойца. Больше не будет неопределенности для семей — в том числе и с оформлением документов — резко сократится число без вести пропавших, и, скорее всего, у каждого героя будет захоронение, место, куда почтить его память смогут приходить родственники», — сказал Журавлев.

Также в окончательном чтении приняты поправки, гарантирующие участникам спецоперации возврат полной стоимости авиабилета в случае вынужденного отказа от перелета. Депутат отметил, что авиабилеты сейчас стоят дорого, и для семьи бойца такие деньги — ощутимая поддержка.

«Казалось бы, мелочь, но один перелет из одного российского города в другой может потянуть на среднюю зарплату. Это дополнительные средства семье героя», — сказал депутат.

Наконец, в первом чтении принят законопроект, вводящий уголовную ответственность за отрицание геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны и осквернение памяти его жертв.

«Отрицать эти факты — самое настоящее преступление против человечности. В нашем Уголовном кодексе должна быть статья, предусматривающая за это реальный тюремный срок», — подчеркнул парламентарий.

Журавлев удивлен, что в советское время этот вопрос даже не поднимался, хотя именно русский народ понес наибольшие потери, особенно среди мирного населения. Враг сознательно уничтожал стариков, женщин и детей.

