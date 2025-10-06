Ракеты Tomahawk, ДСНВ и Украина: что скрывают переговоры Путина и Трампа, и кто угрожает импичментом президенту США

В последние дни набрал обороты дипломатический пинг-понг между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом — лидеры вступили в незримый диалог, как бы отвечая на вопросы друг друга публичными заявлениями. Поднимались различные темы относительно всемирной безопасности. К чему приведет полемика глав двух государств, и удастся ли завершить украинский конфликт к Новому году — об этом эксперты-политологи рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Безопасность превыше всего

22 сентября Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности заявил, что Россия готова добровольно продолжать соблюдение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после 5 февраля, но при условии, что США поступят аналогично и не предпримут действий, способных подорвать или изменить действующий баланс сил сдерживания. Трамп в ответ заявил, что предложение Путина по ДСНВ является хорошей идеей.

При этом камнем преткновения двух мировых лидеров стал вопрос поставок нового вооружения на Украину со стороны американцев — дальнобойных ракет Tomahawk. Как выяснила газета The Wall Street Journal, на встрече в ООН с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть возможность снятия ограничений на применение Киевом оружия большой дальности для ударов по территории России, однако не дал окончательного подтверждения такому решению. Однако Путин считает, что поставки США ракет Tomahawk Украине разрушат наметившиеся отношения.

Мир с натяжкой

На текущем этапе дополнительного вооружения украинских войск мир достаточно сложен между Киевом и Москвой. Политолог Дмитрий Аграновский в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» обозначил возможности для завершения конфликта.

«В ближайшее время не удастся заключить мир между Украиной и Россией, потому что не устранены причины конфликта. Западные страны, в том числе и США, делают вид, что они не понимают первопричины этого конфликта. И когда они говорят о сделке, они пытаются навязать нам кабальную сделку. Нам предлагают условия, которые для нас неприемлемые», — пояснил эксперт.

Фото: [ изображение сгенерировано ИИ ]

По его словам, главное условие для РФ — это безопасность и отсутствие дискриминации русскоязычного населения.

«Но об этом даже речи не идет. Зеленский и его режим воспринимаются как нормальная власть, но это не так. Они пришли к власти в результате государственного переворота и до сих пор дискриминируют русских», — заявил политолог.

Однако, как считает эксперт, начало СВО было объективной реальностью.

«Пока причины начала спецоперации не будут устранены, все разговоры останутся разговорами», — считает специалист.

При этом уже сейчас заметна некая оттепель в отношениях между РФ и США, отметил политолог.

«В отличие от администрации экс-президента США Джо Байдена разговоры Трампа и Путина друг о друге выдержаны в уважительных тонах. С Трампом можно разговаривать, но мы пока ни до чего не договорились, потому что противоречия очень велики. Запад тоже не хочет идти ни на какие условия», — выразил мнение он.

Как отметил эксперт, украинский конфликт для России — вопрос выживания в новом мире.

«Прочный мир может быть заключен только тогда, когда будут устранены первопричины конфликта, но пока до этого далеко не из-за нас, а именно из-за американцев и вообще позиции Запада», — считает он.

При этом во время диалога Трампа и Путина могут быть решены разного рода вопросы, заверил политолог.

«К примеру, Путин предложил продлить ДСНВ-3, Трамп сказал, что это отличная идея. Также открытие полетов для авиакомпании «Белавиа» тоже имеет к нам отношение. Но не надо забывать, что Трамп ведь тоже связан по рукам и ногам. Он же не может завтра сказать: “я отдаю Украину”, ему просто его истеблишмент этого не простит, там реальный импичмент произойдет. Поэтому у него тоже поле для маневра очень узкое», — заключил Аграновский.

