Рамадан 2025: даты, правила поста и традиции священного месяца

В этом году мусульманский праздник Рамадан пройдет с 1 по 29 марта. Чем важен этот период для верующих и как его празднуют сегодня в России — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и суть праздника

Рамадан — священный месяц для мусульман, который считается временем поста, молитвы, размышления и общения с Аллахом. Рамадан является девятым месяцем исламского лунного календаря и отмечается во всем мире. Исторически, именно в этот месяц был послан Коран.

Пост в Рамадан заключается в воздержании от пищи, питья, курения и интимных отношений от рассвета до захода солнца. Этот пост является одной из пяти основных обязанностей мусульман. Кроме поста, Рамадан также включает в себя дополнительные молитвы, особенно ночные под названием «Таравих», а также акцент на чтении Корана и выполнении добрых дел. Медитация и чтение Корана становятся важными аспектами месячного празднования. Мусульмане стремятся прочитать всю книгу в течение месяца, осмысливая ее содержание и применяя полученные знания в своей жизни.

В конце Рамадана мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам, который является днем радости и благодарности. На этот праздник принято дарить подарки, посещать родных и близких, а также принимать участие в праздничных молитвах в мечетях.

Как отмечают в России

Традиционно в России мусульмане начинают Рамадан с коллективного окончания поста во время ифтара, когда под конец дня собираются с семьей или друзьями за ужином. Часто на стол ставят традиционные блюда, включая плов, сухофрукты, сладости. Ифтар может проходить как в домашних условиях, так и в мечетях, где собираются большие группы людей.

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Традиции в разных регионах России могут варьироваться, но общей тенденцией является стремление к сближению с семьей и общиной. Мусульмане активно участвуют в благотворительности, помогая нуждающимся. Верующие стремятся сделать этот месяц особенным, наполненным милосердием, взаимопомощью и глубокими размышлениями о жизни и вере.

В честь праздника в Москве с 28 февраля по 30 марта пройдет традиционный «Шатер Рамадана». Культурно-просветительская программа этого года приурочена к 80-летию победы в ВОВ и будет реализована под слоганом «Память сильнее времени».

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