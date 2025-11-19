Команда президента США Дональда Трампа провела переговоры с российскими властями по вопросам Украины без участия украинских и европейских представителей, сообщает Politico. По данным издания, стороны могут согласовать рамочное мирное соглашение между Киевом и Москвой уже к концу недели. Политолог Сергей Маркелов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, удастся ли достичь мира в такие сроки.

Как отмечает Politico, активизация переговорного процесса была вызвана новостями из Украины, где разгораются коррупционные скандалы вокруг окружения президента Зеленского, а также продвижением российских войск на территории страны. Мирный план включает 28 пунктов. В Белом доме уверены, что смогут продвинуть эту сделку к подписанию. Политолог Маркелов заверил, что никакого подписания не будет.

«На сегодня нет ни одной причины, по которой бы это соглашение появилось и было бы подписано. Ни один разговор, связанный с подписаниями, с российской стороной не ведется. Politico опирается на то, что американская команда якобы очень сильно поджала президента Украины Владимира Зеленского со сливом компромата на Тимура Миндича», — пояснил эксперт.

Однако специалист заверил, что это не станет причиной для начала переговорного процесса.

«Пока мы видим, что происходит: Украина атакует Воронеж. Говорить о том, что к концу этой недели после серьезных атак будет подписание абсолютно невозможно. Для этого должны быть какие-то физические предпосылки, а не разговоры и сливы издательства Politico», — выразил мнение специалист.

По его словам, сейчас в листе ожидания гуманитарный этап переговоров между Киевом и Москвой.

«Они пройдут опять же при посредничестве Турции и Катара. Если какие-то вещи будут подписаны, то это совершенно точно не об окончании конфликта», — заключил Маркелов.

Ранее стало известно, что Зеленский оказался в центре нового скандала.