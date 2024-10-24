Американская газета Politico сообщила, что крупные игроки НАТО блокируют вступление Киева в альянс. Политолог Георгий Федоров заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что Украине не стать членом НАТО в настоящем, а обещания о присоединении страны к блоку в будущем — ничего не стоят.

По данным зарубежного издания, некоторые ключевые члены НАТО не заинтересованы в немедленном приглашении Незалежной в альянс, как того хочет президент Украины Владимир Зеленский. Среди стран, блокирующих продвижение вопроса, американские журналисты перечислили США, Германию, Венгрию, Словакию, Бельгию, Словению и Испанию.

«Если эти страны против, пока Украине ничего не светит, потому что это основные игроки», — отметил политолог Федоров.

Он предположил, что члены НАТО на данный момент не заинтересованы во вступлении в альянс Украины с большим количеством территориальных проблем, потому что она может втянуть блок в полномасштабную войну.

При этом ни США, ни Германия не исключают, что Украина когда-нибудь войдет в НАТО, отмечено в публикации Politico. По мнению политолога, эти слова ничего не стоят — пока он не видит перспектив для вступления. Федоров заявил, что США и европейские страны продолжат поддерживать Киев, но речь о включении в Североатлантический альянс вряд ли может идти.

Ранее стало известно, что Франция может покинуть НАТО.