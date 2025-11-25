Раскрыт сакральный смысл одного из главных церковных возгласов

Знакомое каждому прихожанину литургическое восклицание «аллилуйя» имеет глубокое богословское значение. Как пояснили священники саранского собора святого Феодора Ушакова, эта фраза является древним восхвалением Бога, пришедшим в христианское богослужение из ветхозаветной традиции.

Священнослужители раскрыли смысл сакрального слова. Согласно их разъяснению, в переводе «аллилуйя» означает «Славьте Господа», «Хвалите Господа» или «Хвала Богу».

В православной традиции этому возгласу уделяется особое внимание. Он звучит в наиболее значимые моменты богослужения и произносится трижды. Такой тройной повтор имеет важное догматическое обоснование — он символизирует восхваление всех трех лиц Святой Троицы: Бога Отца, Сына и Святого Духа.

