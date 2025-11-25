Слова, от которых стынет кровь: названа единственная сила, способная остановить ядерный апокалипсис

В Русской православной церкви заявили, что предотвращение глобального конфликта, включая ядерное противостояние, связано с духовным состоянием человечества. По мнению священнослужителей, мир продолжает существовать благодаря наличию праведников и искренней молитве, сообщает МК со ссылкой на «Кулик».

В церкви выразили обеспокоенность снижением активности прихожан после пандемии COVID-19. Отмечается, что многие верующие привыкли обходиться без регулярного участия в богослужениях.

Представители РПЦ подчеркивают, что утрата духовных ориентиров и отказ от практики покаяния могут привести к катастрофическим последствиям. К ним относятся не только войны, но и другие масштабные бедствия.

Священнослужители призвали верующих осознать личную ответственность за будущее мира. По их словам, судьба человечества зависит не только от решений политических лидеров, но и от стремления каждого человека к праведной жизни.

