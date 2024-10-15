Распустила павлиний хвост: Погребняк своеобразно показала экс-супругу, что ее жизнь стала лучше

Мария Погребняк показала мужа Игоря Головинского в соцсетях, не прикрывая его лицо смайликом, как делает это обычно. Психолог Марианна Абравитова в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» отметила, что теперь многодетная мама будет продолжать демонстрировать новую семью подписчикам.

По ее словам, у каждого человека есть своя акцентуация личности (акцент, который высвечивает основную черту), у Погребняк — это демонстративность. Такие люди, как она, привыкли демонстрировать свою жизнь другим и не могут в одну секунду уйти в подполье и при этом хорошо себя чувствовать.

«То, что сейчас произошло, ярко характеризует эту демонстрацию. Теперь так оно и будет продолжаться. Можно сказать, что свой сценарий жизни Погребняк переносит сейчас и в новую семью», — отметила психолог.

Специалист подчеркнула, что от фотографий нового мужа в соцсетях экс-супруга футболиста Павла Погребняка имеет и вторичную выгоду. Ей нужно донести информацию о том, как у нее все прекрасно, до бывшего мужа, подруг, старых компаний.

«Естественно, это такая человеческая черта, когда хочется доказать, что следующий шаг, следующий брак — это переход не на ступеньку ниже, а на ступеньку выше. Хочется немного похвалиться, распустить павлиний хвост. Это мы как раз и наблюдаем», — заключила эксперт.

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