Орбакайте и Пугачева готовятся вернуться в Россию, но тут их ждет безденежье: выяснилось, чего боятся экс-звезды эстрады

Покинувшая Россию певица Кристина Орбакайте еще может вернуться на Родину. Дочь Аллы Пугачевой отказалась петь на одной сцене с оставшимся в РФ Авраамом Руссо, однако на фоне провального тура в США артистка поменяла свое мнение и спела вместе с Руссо и Филиппом Киркоровым на корпоративе в Дубае, сообщил телеграм-канал SHOT. Изменятся ли антироссийские взгляды певицы после неудач за границей? Таролог и шаман Елена Батыр отметила, что Орбакайте и рада была бы сказать что-то хорошее про Россию, но не может.

В мае Орбакайте исполнилось 53 года, этот год для нее связан с делами и поездками, заметила предсказательница. По ее словам, певице нужно беречь голову в этом году, иначе будут трудности — через нее к Кристине могут прийти злые духи.

Артистка хотела бы вернуться на Родину, но боится, что провалится и здесь. Эзотерик предсказала безденежье Орбакайте и связанные с этим конфликты. Возможно, люди не пойдут на концерты певицы. После Нового года ситуация с возвращением для Орбакайте начнет немного меняться, отметила Батыр. Но все-таки прежней популярности артистке ждать уже не стоит.

«Не все связи с Россией у нее потеряны. Да, вернется, но не будет иметь успеха в карьерном плане. У нее в России дела, какое-то партнерство, но карьера ее останавливается. Она вернется на какое-то время, но так как карьеры не будет, ей будет очень трудно», — отметила таролог.

Кроме того, Батыр рассказала, что мать Орбакайте Алла Пугачева тоже хотела бы вернуться в Россию. Певица окончательно не рассталась со страной, но на пути у нее встают сложности.

«Она ждет каких-то вестей, чтобы кто-то пригласил ее в Россию. Она ждет вестей, но они не хорошие. Все тревожное, волнительное и не особо денежное. Если бы люди радостно встречали, она бы возвратилась. Но тут не показано радости, известия тревожные для нее грустноватые», — заявила предсказательница.

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