Расслабляться рано: почему с Блиновской прекратили взыскание 1,1 миллиарда рублей по налогам

Исполнительное производство по взысканию с Елены Блиновской долга в размере 1,1 миллиарда рублей прекращено, сообщают СМИ. «Королева марафонов» должна была выплатить налоговой 1 168 855 426 рублей, но по причине ее банкротства взыскание прекращено. Несмотря на это, расслабиться Блиновской не удастся, потому что подобные меры могут быть связаны с появлением новых обстоятельств, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист Юрий Капштык.

Эксперт отметил, что информация достаточно размытая и говорить о том, что ситуация для Блиновской начинает складываться в ее пользу, нельзя.

«Если исполнительное производство начато, но дело, например, принято к пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам, то это автоматически является основанием для прекращения исполнительного производства. Исполнение может оказаться выше, чем результат пересмотренного дела», — объяснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, продолжил эксперт, существуют процессуальные сроки и статья о прекращении исполнительного производства по невозможности взыскания.

«Вопрос о том, почему производство прекращено, остается открытым. Но даже если взыскание не было исполнено, и оно прекращено по невозможности взыскания, это не снимает с Блиновской ответственности по иску налоговой об уплате 900 миллионов рублей», — добавил Капштык.

Эксперт подчеркнул, что дела «королевы марафонов» стали налаживаться, если бы поступила информация о прекращении судебного разбирательства, но пока судебные тяжбы для Блиновской не закончатся.

«Скорее всего, производство прекращено именно из-за вскрывшихся новых обстоятельств, пересмотре дела. Так что это еще не конец», — заключил юрист.

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