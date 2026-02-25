Расставь приоритеты: в Windows 11 появится рейтинг виртуальных ассистентов с доступом к экрану

Microsoft продолжает интеграцию искусственного интеллекта в операционную систему на новом, более глубоком уровне. В тестовых сборках Windows 11 замечена функция, которая позволит виртуальным ассистентам, таким как Copilot, напрямую взаимодействовать с содержимым открытых окон приложений. Пользователям больше не придется вручную копировать текст или запускать демонстрацию экрана — достаточно будет просто «поделиться» окном с ИИ прямо с панели задач.

Новая опция носит название «Share any window from my taskbar with virtual assistant». После активации пользователь сможет выбрать любое открытое окно и передать его ассистенту. Тот, в свою очередь, получит доступ к видимому содержимому, сможет проанализировать его, кратко пересказать или предложить варианты дальнейших действий. Важно, что управление приложением ИИ не получает — он выступает в роли «умного наблюдателя», который видит интерфейс, но не может кликать по кнопкам самостоятельно.

Ранее аналогичный функционал уже тестировался в виде кнопки «Share with Copilot», появляющейся при наведении на миниатюру приложения. Теперь же Microsoft, судя по всему, решила оформить механизм на системном уровне. В настройках панели задач появился специальный переключатель, а в списке ассистентов замечены как классический Copilot, так и Microsoft 365 Copilot. Более того, пользователи могут менять приоритет ассистентов, перетаскивая их в списке вверх или вниз, что намекает на возможную поддержку сторонних ИИ-агентов в будущем — разумеется, после одобрения со стороны Microsoft.

Функция на данный момент отключена по умолчанию и доступна только участникам программы предварительной оценки. Найти ее можно в разделе «Настройки» → «Персонализация» → «Панель задач», в блоке поведения. Один щелчок тумблером — и доступ ИИ к окнам полностью блокируется.

