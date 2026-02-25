Опасно для здоровья: ученые выяснили, как ИИ-чатботы влияют на людей с расстройствами психики

Датские ученые провели широкое исследование и пришли к выводу, что общение с ИИ-чатботами может негативно влиять на людей, страдающих тяжелыми психическими расстройствами. Результаты исследования опубликованы в журнале Acta Psychiatrica Scandinavica.

Специалисты изучили электронные карты около 54 тыс. пациентов психиатрических учреждений Дании за период с осени 2022 года по лето 2025 года.

Из общего числа пациентов 126 человек использовали чат-ботов на основе искусственного интеллекта. У 38 из них были зафиксированы негативные последствия такого общения.

В 11 случаях программы, вместо того чтобы оспорить бредовые идеи, соглашались с пользователем, что усиливало их патологические убеждения. У некоторых пациентов участились мысли о сведении счетов с жизнью, а также запросы о способах причинения себе вреда.

Особенно тревожной оказалась ситуация с людьми, страдающими расстройствами пищевого поведения. Чат-боты, помогавшие подсчитывать калории, провоцировали у них обострение симптомов. У нескольких пациентов наблюдались маниакальные эпизоды, связанные с использованием нейросетей.

Однако не все так однозначно: около 30 человек использовали ботов для поиска информации о здоровье и получения эмоциональной поддержки, а 20 пациентов применяли их для планирования повседневных дел, что можно считать положительным опытом.

Ученые призывают продолжать изучать влияние ИИ-чатботов на психику и рекомендуют разработчикам внедрять в системы функции, способные распознавать опасные признаки (суицидальные высказывания, бред) и автоматически направлять пользователей к специалистам.

